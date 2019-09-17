الانتخابات الرئاسية بتونس .. لطيفة توجه رسالة بعد إعلان النتيجة

نشرت الفنانة لطيفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان انتخابات التونسية الرئاسية والتى اعلنت نتيجتها منذ قليل.



وقالت لطيفة : "الشعب التونسي اختار وانتخب.. ربى يوفق من سيكون رئيسا لما فيه خير بلادنا وشعبنا وناسنا فى كل شبر من ارض تونس .. لتحيا تونس الخضراء فى مجد على الزمن".



و حرصت لطيفة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بتونس ونشرت صورا لها من امام لجنة الاقتراع.



من ناحية اخرى تستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.