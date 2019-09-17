ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الانتخابات الرئاسية بتونس .. لطيفة توجه رسالة بعد إعلان النتيجة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:02 م
لطيفة
لطيفة
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة لطيفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان انتخابات التونسية الرئاسية والتى اعلنت نتيجتها منذ قليل.

وقالت لطيفة : "الشعب التونسي اختار وانتخب.. ربى يوفق من سيكون رئيسا لما فيه خير بلادنا وشعبنا وناسنا فى كل شبر من ارض تونس .. لتحيا تونس الخضراء فى مجد على الزمن".

و حرصت لطيفة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بتونس ونشرت صورا لها من امام لجنة الاقتراع.

من ناحية اخرى تستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميكس بين رامي جمال ومحمد رمضان وأحمد المالكي في ألبوم خليفة.. أتحداك

بالتعاون مع فريق عمل محمد رمضان.. خليفة يحمل مفاجآت في ألبومه الجديد

محمد عدوية يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة .. اليوم

لطيفة تحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية.. 13 سبتمبر

مسابقة من لطيفة لـ جمهورها لحضور حفل الإسكندرية

لطيفة تحيي حفلا غنائيا فى الإسكندرية.. 13 سبتمبر

ترشيحاتنا

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا

في عيد ميلاد عبلة كامل.. حكاية فيلم قصير لها انتهى بالجواز.. وسبب غريب أدى لطلاقها

لماذا تعرض منتخب مصر لرفع الأثقال للإيقاف لمدة عامين؟.. أعرف القصة

بسرعة قصوى للإنترنت.. إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم

قناة مجانية تعلن نقل مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بدأت بـ25 قرشا وانتهت بسبب مجاملة.. حكاية حب جمعت بين عبلة كامل ومحمود الجندى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. سلوى خطاب تفاجئ متابعيها .. صور

لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION