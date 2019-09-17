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فن

بعد عرضه فى فينيسيا.. الأردني سلام في المسابقة الرسمية بـ الجونة السينمائي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:01 م
زين دريعي
زين دريعي
محمد نبيـل
يشارك الفيلم القصير الأردني سلام للمخرجة زين دريعي في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي (19 -27 سبتمبر)، وكان الفيلم مؤخرًا قد حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أمًا بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة Tabi360 من إنتاج علاء الأسعد.

زين دريعي قامت بأدوار مختلفة في العديد من الأعمال المحلية والدولية، إذ كتبت وأخرجت فيلمين قصيرين كجزء من مشروع تخرجها من مدرسة تورنتو السينمائية، وفي عام 2010، بدأت زين تدريبها في شركة Philistine Films للإنتاج برفقة صانعة الأفلام المعروفة أن ماري جاسر والمنتج الشهير أسامة البواردي، وعملت زين في فيلم لما شفتك في مراحل ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج، كما عملت أيضًا في أفلام رانديفو، واجب، وThank You For Bombing.

وقدمت زين تجربتها السينمائية الأولى بالفيلم الروائي القصير أفق الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة، وعُرض أيضًا في مهرجان مونتريال السينمائي بالإضافة إلى العديد من المهرجانات الأخرى.

وفي عام 2017 وقع الاختيار على زين دريعي للعمل برفقة صانعة الأفلام البوسنية المعروفة عايدة بيغيتش بمدينة أورفه التركية في أحدث اعمالها Never Leave Me، وبعد ذلك بدأت زين العمل على تطوير سيناريو فيلمها الروائي في الخارج، حيث اختيرت برفقة مشارك واحد من بين 70 دولة للعمل برفقة منصة Asia Pacific Screen Academy، بالتوازي مع اختيارها في تورينو فيلم لاب وMeditalents Residence.

فيلم سلام حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مؤخرا، ونال تنويه خاص بـسوق مهرجان مالمو للسينما العربية في عام 2018.

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