"أبو" يضع اللمسات النهائية لأغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

بدأ الفنان "أبو" في وضع اللمسات النهائية لأغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الحالي بمدينة الجونة بالبحر الأحمر. الأغنية التي تحمل اسم "حبيبي يا ليل"، كلمات وألحان "أبو"، وتوزيع روبرت كمال.



ويقول "أبو": " مهرجان الجونة أصبح واحدا من أهم الأحداث الفنية والثقافية في مصر، والمشاركة به تتماشى مع رغبتي الدائمة في تقديم محتوى فني قوى ومختلف، كما أن حضور ومشاركة فنانين عالميين للمهرجان يؤكد أنه أصبح له صدى كبير خارج مصر، ودور هام في دعم السياحة بمنطقة البحر الأحمر، ومشاركتي بالمهرجان هذا العام جاءت بناء على طلب من عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة، في إعداد أغنية خاصة بحفل الختام".



ويضيف “أبو": " أفلام السينما تحكى قصص جميلة، وأنا أعشق تقديم الحكايات من خلال الأغاني والموسيقى، لهذا فأغنية ختام مهرجان الجونة ستكون عن قصة حب لكن بشكل مختلف وتتناسب مع طبيعة مهرجان الجونة السينمائي



وأشار "أبو" في تصريحات صحفية إلى مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة قائلا: “تربطني بمدينة الجونة علاقة سحرية بدأت منذ عام ،2002 ومن اللحظة الأولى وقعت في غرامها وأصبحت أعتبرها نقطة الانطلاق خلال سفري لأي مكان في البحر الأحمر، فبعض الأماكن عندما نرتبط بها تعطينا قوة أكبر ودافعا لتحقيق النجاح، وبشكل عام البحر الأحمر من أجمل الأماكن في العالم وممارسة رياضة الغوص به تجربة مذهلة فالشواطئ المصرية وهبها الله جمال وتميز لا يتكرر، ومن الضروري تسليط الضوء على هذه الأماكن من خلال المهرجانات والأعمال الفنية".



وكان أبو قد احتفل الشهر الماضي بإطلاق أحدث أغنياته " عيش يا قلبي"، خلال مؤتمر صحفي، واستطاعت الأغنية، التي حملت الطابع المبهج الذى يميز أغنيات الفنان "أبو"، خلال يومين من طرحها على موقع يوتيوب تحقيق مليون مشاهدة وهو الرقم الذي وصل الآن إلى 2 مليون مشاهدة للأغنية التي تم تصويرها في مدينة صور اللبنانية بمناظرها الخلابة، وبمشاركة الفنان اللبناني المسرحي رفيق على أحمد، والفنانة وملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا، وأخرجها فادى حداد، وتعد أغنية "عيش يا قلبي" بداية التعاون الفني بين "أبو" وشركة "جاما ميوزك".



