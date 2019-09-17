الزناتي يكرم رواد التعليم وحملة الماجستير والدكتوراه لعام 2018 بمطروح.. صور

كرم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم الثلاثاء ما يقرب من 80 معلما ومعلمة من المعلمين المتقاعدين وحملة الماجستير والدكتوراه لعام 2018 وسلم عدد من الشيكات بمبلغ 20 ألف جنيه للشيك الواحد لأصحاب الأمراض المستعصية، وذلك بحضور كلًا من اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود قاسم وكيل المديرية والدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء النقابة الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية وعدد من عمد ومشايخ مطروح.



في مستهل الحفل رحب مفتاح الجراري رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بمطروح بالزناتي موجهًا له الشكر على اهتمامه وحرصه على التواجد بالمحافظة لتكريم المعلمين في يوم الوفاء والتميز والتقدير للزملاء من المعلمين.



وهنأ الزناتي خلال كلمته المعلمين المكرمين من حملة الماجستير والدكتوراه ورواد التعليم وغيرهم من المبدعين والمتميزين قائلًا: " أنا مسئول عن كل معلمي مصر وأذهب اليهم في محافظاتهم لتكريمهم لعظم ما يقومون به من عمل فمهنتهم هذه قد امتهنا الأنبياء والرسل والشرفاء والنبلاء من البشر".



وأوضح الزناتي أنه كنقيب معلمين يحرص بشدة على تقديم أفضل الخدمات وأمثلها للأعضاء ولكن هناك عوامل وقيود وضوابط تحكم العمل العام مثل اللوائح والقوانين ومحدودية الموارد وبالرغم من تلك النوافذ الضيقة فقد حققت النقابة الكثير من الانجازات التي لم تتحقق منذ انشائها واستحدثت الكثير من الخدمات الإضافية التي لم تكن موجودة من قبل مثل الإعانات المرضية التي تصرف لأصحاب الأمراض المستعصية وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 30 ألف جنيه يصرف لورثة المعلم في حالة وفاته بحادث مشيرًا إلى أن هناك طفرة حدثت بصندوق الزمالة تمت خلال وقت قصير لا يتعدى ال3 سنوات وهى زيادة الميزة التأمينية من 13 الى 23 ألف جنيه وزيادة القرض الحسن من 5 إلى 15 ألف جنيه تسدد على 60 شهرا بدون فوائد وزيادة رأسمال الصندوق من 2.5 مليار إلى 6.5 مليار جنيه وتنيظم رحلات عمرة بدعم 25 %.



وأضاف الزناتي أن معاش المعلمين قليل لا يليق بقدرهم وأنه يتمنى زيادته ويعمل على ذلك من خلال العديد من الإجراءات منها تعديل قانون النقابة الموجود الآن تحت قبة البرلمان وأيضًا محاولة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



وأوضح الزناتي أن المعاشات قفزت في خلال 5 سنوات فقط من 86 مليون جنيه الى 135 مليون جنيه في الدفعة الواحدة وأن هناك أكثر من 3000 معلم يخرجون على المعاش شهريًا أي ما يقارب 40000 الف معلم سنويًا وفي المقابل لا توجد تعاقدات جديدة تنعش صندوق النقابة.



وتوجه الزناتي بالشكر للمعلمين أصحاب المعاشات على رحلة العطاء الطويلة والتي لا يستطيع أحد مكافأتهم عليها إلا الله عز وجل وأن تكريمهم هو شئ يسير ورمزي موجهأ الشكر أيضًا للحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير أصحاب المستوى العلمي الراقي مطالبًا إياهم بتوجيه تلك المعرفة لأبناء محافظتهم من أجل رفعة مصر الحبيبة.



وأعرب الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن سعادته بزيارة الزناتي للمحافظة ووضعها على الخريطة النقابية، مثمنًا زيارته لتلك المحافظة الحدودية باعتباره أحد عمالقة العالم العربي في العمل النقابي قائلًا " أشكر نقيب المعلمين على هذه المبادرة الرائعة وأثمن تلك الخطوات في المجيء إلى مطروح والتي يستبعد مسافتها الكثير من المسئولين وأن التكريم عندما يكون من النقابة فهذا شئ جيد وبالأخص اذا كان من أرفع مستوى نقابي في الوطن العربي فهذا وسام على صدرنا جميعًا " لافتًا أن كل المعلمين هم أبناء مصر وأن المعلم المصري دائمًا يعمر ويبني ونحن داخل مصر كلنا مصريون تذوب في مصريتنا النزعات القبلية والعائلية وكل الاختلافات ليردد كل منا جملة أنا مصري.