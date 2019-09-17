الوافد الجديد زين.. اعرف سبب غياب رمضان صبحي عن تدريب الأهلي

رزق رمضان صبحي لاعب وسط الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمولوده الأول والذي أطلق عليه اسم "زين".



وحصل رمضان على إذن بالغياب عن مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، من أجل التواجد بجوار زوجته.



ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك على كأس السوبر التي تقام مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

