لمدة 24 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 18 قرية في الإسكندرية والبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 18 قرية بمنطقة النهضة الزراعية على حدود محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل ولمدة 24 ساعة.



وأفادت الشركة في بيان لها، أنه سوف يتم قطع المياه عن قرى "حارس، المسيري1 و2، الحظيرة، الحاجر، العقارية، سيف النصر، الأمل، العروبة، الأندلس، النجارين، مزرعة 3 شبكة لبحيرة، كوبري عماد، يحي عارف، البيضة مهندسين، سند 1و2، السلام".



وأوضحت الشركة أن قطع المياه يرجع لبدء أعمال الصيانة الطارئة بخط مياه قطر 700 مم بمنطقة النهضة الزراعية، لافتة إلى أنه يمكن لقاطني تلك القرى طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بـ 125.



تقع القرى الـ 18 على الحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتمدها شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالمياه، فضلا عن كونها المسئولة عن أعمال صيانة الشبكات وتحصيل الفواتير.

