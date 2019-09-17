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رياضة

الخطيب على رأس الحضور بحفل زفاف نجم النادي الأهلي ..صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:20 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد رشاد
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، على حضور حفل زفاف كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المقام حاليًا فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وسط عدد من نجوم الكرة والأسرة والأصدقاء.

وكان الجهاز الطبى لـ النادي الأهلي، أكد أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا؛ تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبى فى النادي الأهلي، إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقًا للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعى وبعض الفقرات التأهيلية فى الجيم، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

الخطيب على رأس الحضور بحفل زفاف نجم النادي الأهلي ..صور
الخطيب على رأس الحضور بحفل زفاف نجم النادي الأهلي ..صور

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