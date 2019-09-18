خبير أمن معلومات يكشف عن خطورة الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا.. فيديو

قال عادل عبد المنعم خبير أمن معلومات، إنه يتم نشر أخبار كاذبة وبث فتنة وكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يدفع المتابعين إلى التفاعل بشكل سلبي عليها ونشر حالة من الغضب وهدم للقدوة .
وأضاف عادل عبد المنعم في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن آليات الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي تُظهر للمتابع كل المعلومات ومقاطع الفيديو المرتبطة ببعضها البعض.
وتابع عادل عبد المنعم:" الفيسبوك دخل في حرب كبرى مع يوتيوب المملوكة لجوجل من أجل جذب المتابعين على الفيسبوك أكتر من اليوتيوب عن طريق عرض عدد من مقاطع الفيديو المرتبطة ببعضها أو التي تتناول نفس الموضوع بشكل دوري وبدون توقف".