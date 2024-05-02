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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوسن بدر لـ صدى البلد من افتتاح "بردية لسينما الومضة": نحترم فننا|صور

صدى البلد

عبرت الفنانة سوسن بدر، نجمة مهرجان بردية لسينما الومضة عن سعادتها بالدورة الأولى للمهرجان، وقالت لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي ، "المهرجانات بتفرح وتزيد المجتمعات قيمة لأن المجتمعات تقاس درجة رقيها باحترامها لفنها وتقديره لها، ونحن في مصر نقدر الفن ونحترمه".

 

وكرم المهرجان نخبة لامعة من نجوم  السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية. ويأتي التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره المهم فى صناعة السينما.

 

المكرمون هم الإعلامية "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى "سعيد شيمى"، والمخرج "عمر عبد العزيز"، والمخرج "هانى لاشين"، والكاتب "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة"، والكاتب الروسى فلاديمير بيلياكوف" و النجمة سوسن بدر 

ويُعَد المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

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