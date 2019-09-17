رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو لطفلة صغيرة ..شاهد

نشرت رضورى الشربينى، مقطع فيديو لـ طفلة صغيرة وهى تقلدها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وكتبت رضوى الشربينى على الفيديو تعليق "عالمية".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات "عسل ربنا يحفظها ــ مين الحلوة دي ربنا يحفظها من كل شر ـــ ماشاء الله".



يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

