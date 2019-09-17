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رياضة

الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:08 م
كريم نيدفيد وزوجته
كريم نيدفيد وزوجته
محمد رشاد
حضر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، على حضور عقد زواج كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المقام حاليًا فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وسط عدد من نجوم الكرة والأسرة والأصدقاء.

وكان الجهاز الطبى لـ النادي الأهلى أكد أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبى فى النادي الأهلي، إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقًا للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعى وبعض الفقرات التأهيلية فى الجيم، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور
الخطيب ونجوم الكرة والمنتخب الأولمبي فى حفل زواج كريم نيدفيد .. صور

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