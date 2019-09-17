"يا بت انتي مراتي".. الإفتاء ترد على المقولة الشهيرة بين الشباب والبنات.. فيديو

علق الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حالات الزواج العرفي المنتشرة بين الشباب، مؤكدا أن هذا الزواج زنا وباطل.



وقال ممدوح، في إجابته عن سؤال "ما حكم الزواج العرفي بين الشباب؟ أن الزواج له شروط يجب توافرها، من الإيجاب والقبول والمهر والولي، وخلو الزواج منها، فهو باطل كأن يقول الشاب لزميلته "يابت انتى مراتي" مشددا على أن ذلك حرام شرعا ولا يجوز.



وأشار إلى أنه لو تم الزواج بالولي والمهر والإشهار والإيجاب والقبول، ولكن لم يتم توثيقه فهذا صحيح شرعا ولا حرج فيه.



ونوه، بأن الزواج العرفي يعني الزواج غير الموثق، أما الزواج العرفي الذي يتداول لفظه بين الناس يقصدون به الزواج السري بين الشباب والفتيات.



من جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الزواج العرفي، وزواج القاصرات من الأمور السيئة في المجتمع، ولا مانع من تناولهما في عمل فني للبحث عن حل لهما بشرط دون الإسفاف أو الابتذال.



وأشار "علام"، إلى أن هناك نزولا بمستوى العبارة في بعض الأعمال الدرامية، منوهًا بأن الطفل الصغير عندما يجد أن هناك فنانا وقد يكون مثلا أعلى له، يتحدث بتلك اللغة سيعمل على تقليده.



وأضاف مفتي الجمهورية، أن المشاهد يجب أن يبحث عن النافع، ويشاهده سواء في شهر رمضان أو غير رمضان، منوهًا بأن يجب أن يكون هناك اتساق بين المسلك اليومي للصائم في رمضان مع حالة الصوم.