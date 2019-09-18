7000 فرصة عمل مباشرة.. المنطقة الصناعية في أبو زنيمة تنعش الاقتصاد

عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية و الاستراتيجية، اجتماعا لمناقشة مقترح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمشروع تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بضمها إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس





حضر الاجتماع ، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، ومساعد رئيس الهيئة الاقتصادية، والمهندسة ثريا أبو زيد مهندسه مشروعات الهيئة الاقتصادية و مدير المنطقة الصناعية،ومدير عام مشروع المحاجر.





وخلال الاجتماع قال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة الصناعية بأبو زنيمة ستكون مشروعا واعدا واضافة للمكانة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من مميزات كثيرة .





و اكد ضرورة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمنطقة الصناعية في خلال ٤٥ يوم.





وقال محافظ جنوب سيناء أن ترفيق المنطقة الصناعية ستكون اضافه للتنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء بالإضافة، أنها ستوفر فرص عمل لشباب جنوب سيناء حوالي سبعة آلاف فرصة عمل مباشرة و عشرون ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالاضافة انها ستكون الأولوية لشباب جنوب سيناء بالإضافة إلى جذب عمالة من المحافظات الأخرى بشرط أن تكون عمالة فنية غير متواجدة في

محافظة جنوب سيناء.





مضيفا ان المحافظة أعدت الهيئة الاقتصادية بجميع المعلومات والدراسات الخاصة بالمنطقة الصناعية .





و توصل الحضور في نهاية الاجتماع إلى عدة قرارات اهمها، ان تقوم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باستكمال الدراسات مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل دراسة جدوى اقتصادية )مالية و فنية خلال 45 يوما مع تدبير مصدر التمويل .





بالإضافة إلى التنسيق مع الثروة المعدنية بخصوص المواد الخام المتوفرة في محافظة جنوب سيناء مع تحديد الاحتياطي الاستراتيجي لكل مادة ، و تحديد الصناعات القائمة علي المواد الخام المتوفرة مع إمكانية حساب التكلفة التقديرية لكل مصنع، والبدء في الترويج للمنطقة الصناعية لجذب المستثمرين، ودراسة تحديد سعر متر الأرض كحق انتفاع مع تحديد مده الاستغلال وكذلك وضع تصور بالحصول على مقدم من المستثمرين يتراوح ما بين ٤٠% و ٦٠ % من إجمالي قيمة حق الانتفاع.



