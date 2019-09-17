ميتشو يختار قائمة الزمالك استعدادا للسوبر أمام الأهلي



وجاءت القائمة على النحو التالي:



محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أوناجم في خط الوسط .

خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفى محمد في خط الهجوم.



وقرر ميتشو سفر الفريق إلى الإسكندرية فى الواحدة ظهر غد الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الأهلي على كأس السوبر المصري مساء الجمعة المقبل في استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.