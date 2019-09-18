شاهد.. السيناريست بشير الديك يكشف عن حقيقة عدم حب عادل إمام لفيلم الحريف

قال السيناريست بشير الديك، إن مشهد عادل في فيلم «الحريف» مع والده ليبلغه بوفاة والدته كسر نمط المشاهد، مشيرا إلى أن جوهر الفن هو كسر التوقعات في المشاهد والشخصيات.





وأضاف بشير الديك، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أنه مشهد الوفاة في فيلم «الحريف» بين عادل إمام ووالده أصبح الأكثر شهرة لأنه كسر النمط المعتاد بدلا من الميلودراما في كل الأعمال الفنية.





وأوضح بشير الديك، أنه لا يصدق ان الزعيم عادل إمام لا يحب فيلم «الحريف»، ولكن الزعيم في هذا الوقت شارك في العديد من الأعمال الفنية وحقق إيرادات كبيرة منها «المتسول»، ولكن «الحريف» كان يعتمد علي تفاصيل كثيرة وعادل إمام كان سعيد وفرحان بمشاركته في الفيلم.



