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تعليم

الأزهر يطلق برنامج الكتاب الإلكتروني لتلاميذ الابتدائية لحفظ وتلاوة القرآن

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
محمد شحتة
أطلق قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، برنامج "الكُتَّاب الإلكتروني" لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بهدف مساعدتهم على حفظ وتلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

البرنامج مخصص لكافة السنوات بالمرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، ويمكن من خلاله حفظ القرآن الكريم بسهولة ويسر، عبر إعادة الآية أكثر من مرة حسب الرغبة. 

ويعمل البرنامج على الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، بمختلف إصداراته، ومن أهم مميزاته أنه لا يتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت خلال فترة تشغيله. 

لتنزيل البرنامج اضغط هنا

من جهة أخرى ينشر قطاع المعاهد حلقات فيديو بعنوان "الكُتَّاب الكبير" والذي قام بتسجيلها الشيخ حسن السَّكندريُّ، من مشاهير القُرَّاء في العالم العربيِّ، وتهدف الحلقات إلى إعانة أبناء الأزهر والمسلمين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. 

لمشاهدة الحلقات اضغط هنا.

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