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مرأة

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
هنا الزاهد و احمد
هنا الزاهد و احمد فهمى
هاجر هانئ
احتفلت الفنانة هنا الزاهد مساء يوم الأربعاء الماضى بحفل زفافها على الفنان أحمد فهمى فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفنان.

خطفت هنا الزاهد الأنظار فى حفل زفافها بإطلالتين رائعتين من تصميم مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، وقد اتسم فستانيها بأنهما متناسقان مع قوامها الرشيق، وجعلاها محط أنظار الجميع.

ووضعت لـ هنا الزاهد فى حفل زفافها خبيرة التجميل سارة ناصر مكياجا مميزا و جذابا، وبدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف johny.

وقد علم صدى البلد أن بلغت تكلفة مكياج هنا الزاهد ما يقرب من 15 ألف جنيه، فيما بلغت تكلفة تصفيف شعرها 6000 جنيه مصرى.
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

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مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

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