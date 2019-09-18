مانشستر سيتي يخشى المفاجأت امام شاختار فى دورى أبطال اوروبا اليوم

يستضيف فريق شاختار دونيستك الاوكراني منافسه فريق مانشستر سيتي الانجليزي اليوم الاربعاء بالمباراة المقرر لها ان تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد دونباس ارينا في اطار اولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو قادم من هزيمة مفاجئة على يد منافسه فريق نوريتش سيتي بثلاثة اهداف مقابل هدفين بالمباراة التي اقيمت السبت الماضي بالدوري الانجليزي.



ويسعى مانشستر سيتي لتفادي المفاجأت في مواجهة اليوم وذلك من خلال تحقيق نتيجة ايجابية خارج ارضه.



ويواجه فريق المدير الفني بيب جوارديولا ازمة كبيرة وذلك عقب التأكد من غياب مدافعه ستونز لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع ، بسبب الإصابة.



يذكر أن فريق مانشستر سيتي يعاني من الناحية الدفاعية ، حيث تعرض مدافعه الفرنسي إيمريك لابورتي لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى شهر يناير أو فبراير القادم ، وظهر تأثر السيتيزين بدفاعه السيئ بشكل واضح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، حيث فقد الفريق 5 نقاط في البريميرليج حتى الآن ، محتلًا المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط.