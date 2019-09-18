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منوعات

بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. اختلاف بين الرواد حول هذا الكائن.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
صورة للكائن الغريب
صورة للكائن الغريب
مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكائن غريب، يبدو أن جسده يكسوه القش ويزحف ببطء على الأرض.

وبعد التحقق من الصورة تبين أنه مجموعة من الديدان صغيرة الحجم، تسمى "يرقات الفطر"، وهي تشبه إلى حد كبير الحشرات الصغيرة والذباب، وتتغذى على الفطريات.

وتنقل "يرقات الفطر" في مجموعات كبيرة جدا من بلاد إلى بلاد أخرى في شكل ثعبان بحثا عن الطعام.

جدير بالذكر أن معظم أنواع هذه اليرقات تعيش في الغابات والمستنقعات، حيث تعيش في الأوراق والأماكن الرطبة والظلية.









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