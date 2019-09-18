ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوم الظالم عبادة .. أسما شريف منير تسخر من زوجها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:23 م
اسما شريف منير و
اسما شريف منير و زوجها
شروق حمدى
نشرت أسما شريف منير عبر خاصية story بموقع إنستجرام صورة لزوجها الفنان محمود حجازى وهو يحتضن كلبه وهو نائم.

ومازحت أسما شريف منير زوجها "نوم الظالم عبادة".

أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.

وانضمت أسما شريف منير لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصير أنا وبنتي.. شريف منير يكشف تطورات الحالة الصحية لابنته أسما

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها

بالبشكير أسما شريف منير وزوجها علي الفراش في أحدث جلسة تصوير

بـ فيديو ساخر.. اسما شريف منير توضح إحساسها بعد مغادرة زوجها للمنزل

يارب اكتب لنا الخير.. أسما شريف منير تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهد

شعر أحمر.. أسما شريف منير بإطلالة جريئة والجمهور: مش لايق عليكى

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة ليلاً.. اقتحام قناة الأهلي.. أثقال مصر على صفيح ساخن

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

شاهد .. طائرات الناتو ترافق البجعة الروسية أعلى بحر البلطيق

لص اقتحم منزلها.. حكاية أم دافعت عن طفلتها فكانت النتيجة مؤلمة

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

ماذا قالت إسرائيل عن مصر في الذكرى 41 لـ كامب ديفيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور