نوم الظالم عبادة .. أسما شريف منير تسخر من زوجها

نشرت أسما شريف منير عبر خاصية story بموقع إنستجرام صورة لزوجها الفنان محمود حجازى وهو يحتضن كلبه وهو نائم.



ومازحت أسما شريف منير زوجها "نوم الظالم عبادة".



أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.



وانضمت أسما شريف منير لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".