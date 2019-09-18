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محافظات

شاب بدوى: طالبت رئيس الوزراء بفتح الصيد لجنوب سيناء خلال المؤتمر الرئاسي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:54 م
مؤتمر الشباب
مؤتمر الشباب
ايمن محمد
تسبب الشاب البدوى سليمان جمعة مشغل من شباب بدو جنوب سيناء فى فتح الصيد للصيادين جنوب سيناء بعد غلقه ٧ شهور وذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الرئاسى بالقاهرة ومقابلته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعودة الصيد بعد معاناة الصيادين على مدار ٧ شهور.

وقال الشاب سليمان جمعة مشغل إنه قابل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى المؤتمر الرئاسى وقال له: "صاحبى الصياد باع تليفونه لشراء ملابس المدرسة لأطفاله" وأشار سليمان أنه وجد استجابة كبيرة من المسئولين وتم فتح الصيد فى اليوم التالى.

وقد عمت فرحة كبيرة جميع الصيادين بجنوب سيناء وانطلقت مراكب الصيد فى البحر فى رحلات صيد قد تستمر لأيام فى عرض البحر وكذلك مراكب النزهة.

ومن جانبه أكد المهندس صفوان المراغى مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء أن وصلت امس إشارة بفتح الصيد بعد أن تم المنع منذ أبريل الماضى مشيرا إلى أن جنوب سيناء بها ٧٢٠ صياد يعملون الصيد وأوضح المراغى أن رحلات الصيد لـ٣٤ مركبا سوف تنطلق اليوم من ميناء الصيد بطور سيناء.
شاب بدوى: طالبت رئيس الوزراء بفتح الصيد لجنوب سيناء خلال المؤتمر الرئاسي
شاب بدوى: طالبت رئيس الوزراء بفتح الصيد لجنوب سيناء خلال المؤتمر الرئاسي
شاب بدوى: طالبت رئيس الوزراء بفتح الصيد لجنوب سيناء خلال المؤتمر الرئاسي

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