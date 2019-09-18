موعد تسلم الأهلى والزمالك تذاكر مباراة السوبر المصري

قرر اتحاد الكرة تسليم النادي الأهلى ونادي الزمالك تذاكر مباراة السوبر المصرى عصر اليوم و المقرر إقامته الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب بين الفريقين.





ويتولى مسئولو الأهلى ونادي الزمالك بيع وتوزيع التذاكر للجماهير فى منافذ البيع المحددة لذلك.





ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراته المهمة أمام النادي الأهلى المقرر لها الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المصري.





وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الأهلي على كأس السوبر المصري .





وجاءت القائمة على النحو التالي:





- حراسة المرمي : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.





- الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي .





الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أونجم





- الهجوم : خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم.





وقرر ميتشو سفر الفريق إلى الإسكندرية فى الواحده ظهر اليوم الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.





وحدد اتحاد الكرة قيمة تذكرة الدرجة الثانية والثالثة بـ 100 جنيه والأولى 350 جنيه .







