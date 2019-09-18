فريق التدخل يودع مدرسة معهد التمريض إحدى دور الرعاية

أكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي أنه في لفتة إنسانية إيجابية بادر بعض المواطنين بإحضار إحدى السيدات المسنات إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.





وقد تبين أنها تبلغ من العمر ٦٦ عامًا وكانت تعمل مدرسة بمعهد تمريض القصر العيني وكانت تعيش مع أختها التي تركتها وسافرت إلى السعودية وأصبحت هي بلا مأوي وكانت تتواجد امام مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة حيث بدأ بعض المواطنين بتداول حالتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وفور وصول السيدة إلى مقر الوزارة قام فريق التدخل السريع بالتعامل معها وتم التنسيق من خلال الادارة العامة للأسرة والطفولة "إدارة المسنين" لإيداعها أحد دور الرعاية الإجتماعية التابعة للوزارة لتلقي كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.



