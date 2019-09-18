علاج الشيب بالأعشاب.. 4 طرق سحرية من العطار

علاج الشيب بالأعشاب من الطرق السهلة الطبيعية التي لها تأثير فعال في التخلص من الشيب وخصلات الشعر الأبيض التي تظهر بشكل مفاجئ في سن صغير، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، فالكثير يبحثون عن طرق سريعة وأمنة على الشعر لعلاج الشيب بعيدًا عن المنتجات الجاهزة فارهة الثمن أو الصبغات التي تتلف الشعر مع الإفراط في استخدامها.



كيف يحدث الشيب ؟

تحتوي بصيلات الشعر على خلايا تصبغ تسمى الميلانين، وهو المسئول عن إعطاء شعرنا اللون الطبيعي، وكلما زاد محتوى الميلانين الذي تفرزه بصيلات شعرك كلما كان لون شعرك أكثر قتامة، وبالمثل، كلما انخفض محتوى الميلانين الناتج عن بصيلات شعرك، كلما كان شعرك أخف، ومع التقدم في السن تحدث خسارة في هذه الخلايا، مما يؤدي إلى تقليل شدة اللون وفقدان اللون في نهاية المطاف.



علاج الشيب بالأعشاب :

إليك مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية والبسيطة التي يمكن تجربتها منزليًا بأمان كامل على الشعر، وتصلح للرجال والنساء معًا، للتخلص من الشيب وخصلات الشعر البيضاء التي تزعج النساء بشكل خاص، لكن يمكن علاج الشيب بالأعشاب بالطرق الأتية :



1-عنب الثعلب الهندي :

في وعاء ضيفي 6 حبات من عنب الثعلب الهندي المجفف " يباع لدى العطار" وضيفي له نصف كوب من زيت جوز الهند واغليه على النار لمدة 5 دقائق وبعدها ضيفي ملعقة من بذور الحلبة، واتركيها تغلي مرة أخرى لمدة دقيقتين، وبعد أن يبرد الخليط ضعيه على شعرك وعلى الخصلات البيضاء ويفضل وضعه ليلا وتركه حتى الصباح ثم غسله بالماء والشامبو، مع تكرار التجربة 3 مرات كل أسبوع.



2-الكاري :

في وعاء اخلطي ملعقة كبيرة من أوراق الكاري مع نصف كوب زيت جوز الهند واغليه على النار لمدة 5 دقائق وبعد أن تبدأ أوراق الكاري في تغيير لونها، اطفئي النار وصفي الزيت وضعيه في زجاجة نظيفة واستخدميه كحمام زيت 3 مرات اسبوعيًا.



3-الحلبة :

وهي سحرية في حل الكثير من مشاكل الشعر مثل نموع وكثافته وتطويله، قومي بغلي بذور الحلبة على النار في كمية وفيرة من الماء، وكلما تبخر الماء ضيفي كأسًا أخر، ثم صفي الخليط واتركيه يبرد وضعيه في زجاجة بخاخ، واستخدميه بشكل يومي على فروة الرأس وعلى الشعر.



4- الشاي الأسود :

اخلطي 2 ملعقة من الشاي الأسود مع ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء واغليه على النار وبعد أن يبرد اشطفي شعرك به، وكرري التجربة مرتين أسبوعيًا.



طرق أخرى لـ علاج الشيب :



-الليمون

دلكي فروة رأسك بنصف ليمونة جيدًا حتى تتشبع الفروة بعصير الليمون واتركيه على شعرك حتى تمتصه بصيلات الشعر، ومع الاستمرار على هذه الطريقة ستلاحظين تغيير في لون شعرك وتقليل خصلات الشعر البيضاء.



-عصير البصل

افرمي بصلة واعصريها جيدًا واستخدمي ماء البصل في تدليك فروة الرأس واتركيه على شعرك لمدة ساعة قبل الاستحمام.



طرق الوقاية من الشيب المبكر



1- الإقلاع عند التدخين قدر المستطاع لما له من تأثير سلبي مباشر على البشرة والشعر.



2- تقليل التوتر والإجهاد، وتنظيم الوقت ومحاولة السيطرة على الأعصاب وحل المشكلات بصبر ويسر حتى لا يزداد التوتر والقلق الذي يؤدي غلى الأرق والإجهاد وبالتالي يبدأ الشيب المبكر في الظهور.



3- التغذية السليمة هي مفتاح كل شيء، فعليك اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية المختلفة وكذلك مجموعة فيتامينات مفيدة للبشرة و الشعر وتمنع ظهور الشيب المبكر، فاحرص على تناول البروتينات ومنتجات الألبان.



4- عليك إجراء تحليل لفصل الغدة الدرقية بانتظام، لأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالغدة الدرقية أكثر عرضة للشيب المبكر.



5- ابتعد عن استخدام الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية، فهي قاسية على الشعر ويؤثر على لون الشعر وتساقطه أيضا.



6- عدم ترطيب الشعر بانتظام قد يتسبب في الشيب المبكر، لذا فالشعر الجاف هو الأكثر عرضة للشيب المبكر، فمن الأفضل اتباع روتين للشعر وترطيبه بالزيوت الطبيعية المناسبة.



7- تجنب استخدام زيوت الشعر المعطرة، حيث تحتوي زيوت الشعر هذه على العطور التي قد تحتوي على مواد كيميائية قوية، وكلما كان الزيت طبيعيًا، كانت النتائج أفضل وتقليل الآثار الجانبية مثل الشيب المبكر.

