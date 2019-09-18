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مرأة

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ سليفى من داخل سيارتها

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:09 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بسيلفى من داخل سيارتها لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة رياضية من خلال ارتدائها تيشيرت باللون الرمادى الرياضى، وكاب ونظارة شمسية.

وخطفت ياسمين صبرى الانظار من خلال ظهورها بهذه الإطلالة البسيطة.

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.

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