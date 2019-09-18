دي ماريا يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان فى ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا.. فيديو

تقدم فريق باريس سان جيرمان بالهدف الأول أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ، فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى فى دورى أبطال اوروبا.



سجل الهدف الأرجنتيني انخيل دي ماريا فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر فشل تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدري فى التصدي للكرة السريعة .



ويغيب عن باريس سان جيرمان فى لقاء اليوم النجم البرازيلي نيمار للإيقاف وكيليان مبابى وإدينسون كافاني بداعي الإصابة، فيما يغيب عن الملكى عدد كبير من اللاعبين أبرزهم سيرجيو راموس وناتشو للإيقاف ولوكا مودريتش للإصابة.