سلمى مجدي تكتب: مرّ ما ظننته لن يمر



لا أستطيع الجواب ولكني نجوت! الوضع كان سيئًا ومُحزنا، كاد قلبي ان يتوقف عن النبض، بدت الحياة تسوء، لم أتوقف يومًا عن البُكاء إلى أن يغلبني النوم، لم يشعر بي أحد، كنت طوال الأيام بمُفردي وعندما أتذكر أبكي، أبكي لأن الفرار من ذاك الوضع كان شبه مستحيل والخَلاص منه كانت صعوبته تزداد يومًا بعد يوم.. كنت أتمنى ان ينتهي كل شيء أو انتهي أنا.



وإلى الآن أتعافى منها ولا أحد هنا يعلم، مضت وبقى أثرها.



وذلك لأن هذا اليوم لا يشبه نفس اليوم من عامٍ مضى، الشيء الذي كنت تنتظره منذ عام لم يعد يعنيك اليوم، والشخص الذي كنت تريد قربه من عام لن تُبالي بأمره اليوم، وبالتالي هناك عدة أمور مرت كنت تهتم بها واليوم هي ليست من حساباتك.



هذه الأيام مضت ولكل مِنا ايامه التي كان وما زال يرجو ان تنتهي أو لا تكون من الأساس.



سيكون هناك الكثير ليُقال ولكن لا طريقة لصياغته، في النهاية المهم ان نكون أقوياء بعد تجاوز هذه الأيام.





ولنحتفظ ببعض منها للأصعب، ستظل الأوقات الصعبة تراودنا فقط لتستكشف كم انت قوي ولأن في وسط الظلام فقط تدرك من هم نجومك.



منذ عام كنت أعيش أيامًا ظننتها لن تمر، وظننتني لن أنجو منها وأن العالم سينتهي وأنا عالقة في تلك الأيام وذاك الوضع ولكن اليوم ها أنا بخير، لم أتخيل ان للنجاة طريقة ولكن نجوت وإلى الآن أسأل كيف حدث؟ متى نجوت؟ ولماذا حدث كل هذا؟.