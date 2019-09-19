وداعا جمهورية التوك توك.. كفر الشيخ تبدأ إجراءات استبداله بالـ ميني فان.. نواب: فكرة جيدة وتحتاج إلى آلية للتنفيذ.. ولابد من مراعاة البعد الاجتماعى لـ3 ملايين سائق

اعرف شروط استبدال التوك توك بسيارة مينى فان

استدعاء وزير التنمية المحلية أمام البرلمان لمناقشة قرار استبدال التوك توك بسيارة مينى فان

برلمانى: نحتاج إلى دراسة حقيقية لقرار استبدال التوك توك بسيارة المينى فان

لا شك أن التوك توك أصبح ظاهرة خطيرة تؤرق مجتمعنا المصرى لما يتسبب فيه بعض سائقيه فى ارتكاب بعض الجرائم، خاصة أنه يسير بدون أوراق مرخصة وأصبح يقوده الأطفال دون السن القانونية 18 عاما، هذا بالإضافة إلى أن التوك توك أصاب المظهر الحضارى فى مدننا بالعشوائية نظرا لسيره داخل المدن والطرق السريعة، إلا أن الحكومة بدأت تلتفت لهذه الظاهرة بعد إعلانها قرار استبدال التوك توك بسيارة المينى فان التى تعمل بالغاز الطبيعى، وقد بدأت محافظة كفر الشيخ هذه الإجراءات كأول خطوة على الطريق الصحيح للقضاء على جمهورية التوك توك فى مصر.فى البداية، قال النائب بدوى النويشى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان أمر جيد، ولكننا فى حاجة إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لـ3 ملايين من سائقى التوك توك ممن لديهم أسر ينفقون عليهم.وأضاف بدوى النويشى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إعلان محافظة كفر الشيخ عن بدء إجراءات استبدال التوك توك بسيارة ميني فان أمر يستلزم تحرك كل المحافظين لإدارة هذه المنظومة الجديدة وتقنين كل من لديه رخص.وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بوضع عدد من الشروط لكل من يريد استبدال التوك توك بسيارة مينى فان وأن يكون عمر سائق التوك توك لايقل عن السن القانونى 18 عاما، هذا بالإضافة إلى قدرته على توفيق أوضاعه للحصول على قرض لاستبدال التوك توك بسيارة مينى فان.وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "إننا نرحب بقرار الدكتور مصطفى مدبولى بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان"، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى آلية للتنفيذ.وأضاف النائب محمد الحسينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بدء محافظة كفر الشيخ اتخاذ إجراءاتها نحو استبدال سيارة الميني فان بالتوك توك، أمر يثير التساؤلات حول الأسباب وراء اختيار تطبيقها فى هذه المحافظة وعدم عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة فى البرلمان قبل البدء فى هذه الإجراءات.وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بعقد وزير التنمية المحلية اجتماعا دوريا مع لجنة النقل والمواصلات ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لشرح هذه التجربة الجديدة وآليات تنفيذها على أرض الواقع فى باقى المحافظات.وتابع: "إننى كمواطن أريد نجاح التجربة، بما يحقق الحماية للمواطن، خاصة فى ظل ما يرتكبه الصبية ممن يقودون التوك توك من مخاطر فى الشوارع".وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوك توك أصبح يمثل وباءً فى كل أنحاء الجمهورية، بعد دخوله إلى المدن والطرق السريعة.وأضاف النائب فتحى الشرقاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سيارة المينى فان بديل التوك كانت تحتاج إلى وجود آلية لدراستها من كل النواحى والنقاش وعرض الآراء بشأنها، خاصة أنها لا تزال تجربة جديدة لا نعرف عنها أى شيء.وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أننا على سبيل المثال لا نعرف شروط سيرها وما إذا كان لها الحق فى السير على الطرق السريعة، وبالتالى فإن كل هذه الأمور مبهمة، ونريد حلها بطريقة مدروسة.كانت محافظة كفر الشيخ، بدأت الثلاثاء الماضى، اتخاذ إجراءاتها نحو استبدال سيارة الميني فان بالتوك توك، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، والتي أعلنت عن بدء العمل في المنظومة من خلال تحديد شروط معينة.ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لتسجيل البيانات الخاصة بمركباتهم، من أجل الحصول علي كود تعريفي خاص تمهيدًا لاستبداله، وذلك حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.وحددت الوحدة المحلية المستندات والأوراق المطلوبة، وهي:1 - استيفاء استمارة تعريفية تضمن بيانات صاحب مركبة التوك توك.2 - صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.3 - صورة من رخصة المركبة إن وجدت.4 - صورة من المبايعة.5 - صور التوكيلات إن وجدت.6 - دوسيه.ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.