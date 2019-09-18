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فن

ملكة انجلترا إيه أنت أكبر من كده يا فنان..محمد إمام يشعل السوشيال ميديا لهذا السبب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:02 م
محمد امام
محمد امام
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد عادل امام تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وكتب محمد عادل امام " بقالي أربع أيام الناس بتحتفل بعيد ميلادي ..
ده ولا عيد ميلاد ملكة إنجلترا !!
شكرًا على كل الحب ده ..
انتوا أحلى حاجة في حياتي ❤️ " .

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

منور يا فنان ـــ كل سنه وانت طيب ــ ملكة انجلترا ايه انت اكبر من كده يا فنان


الجدير بالذكر أن محمد امام يصور فيلم "لص بغداد" بطولته مع فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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