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ثقافة

التعليم والنهوض بالوطن في ملتقى الهناجر الثقافي.. الإثنين

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان "التعليم والنهوض بالوطن" فى السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

يتحدث فى الملتقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.

ويتضمن برنامج الملتقى مشاركة مميزة بباقة من الأغانى المتنوعة من المطرب الكبير "محمود درويش" بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية .

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