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منوعات

ميلانيا ترامب تجري تعديلات موسعة على ديكورات البيت الأبيض ..صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:42 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
حسام رضوان
قالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، أشرفت على إجراء بعض التجديدات في البيت الأبيض.

وأضافت شبكة "إيه بي سي"، أن ميلانيا سيكون عليها إضافة كثير من اللمسات إلى البيت الأبيض، حيث ستقوم بوضع ورق حائط جديد في الحجرة الحمراء، وترميم الأثاث في الغرفة الزرقاء وستائر جديدة بالغرفة الخضراء.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي"، أن ذلك مجرد جزء من مشاريع تحسين البيت الأبيض التي تشرف عليها السيدة الأولى، من أجل الحفاظ على حالة القصر الذي يعد متحفا في أفضل صورة.

وقال ستيوارت مكلورين، رئيس جمعية البيت الأبيض التاريخية، الذي يساعد في تمويل صيانة بعض الغرف في القصر المؤلف من 132 غرفة، إن أشعة الشمس المتدفقة إلى الغرفة الحمراء جعلت بعضا من لون نسيج ورق الحائط يتلاشى لدرجة أنه كان شبه وردي. وقامت السيدة الأولى جاكلين كينيدي بتأسيس المنظمة الخاصة غير الهادفة للربح في عام 1961.

وقال مكلورين "يجب أن تبدو هذه الغرف دائمًا في أفضل حالاتها، وقد بهتت تمامًا وتحتاج حقًا إلى فعل ذلك".
ميلانيا ترامب تجري تعديلات موسعة على ديكورات البيت الأبيض ..صور
ميلانيا ترامب تجري تعديلات موسعة على ديكورات البيت الأبيض ..صور
ميلانيا ترامب تجري تعديلات موسعة على ديكورات البيت الأبيض ..صور
ميلانيا ترامب تجري تعديلات موسعة على ديكورات البيت الأبيض ..صور
ميلانيا ترامب تجري تعديلات موسعة على ديكورات البيت الأبيض ..صور
ميلانيا ترامب تجري تعديلات موسعة على ديكورات البيت الأبيض ..صور

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