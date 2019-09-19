أحمد مراد يكشف تفاصيل لأول مرة عن أقراص الفيل الأزرق ..فيديو

قال أحمد مراد، الكاتب الروائي، إن فيلم "الأصليين" يعد من أنجح أفلامه، مشيرا إلى أنه فيلم مختلف ويقدم تجربة جديدة، ويناقش فكرة معرفة أفكار الغير.





وأضاف أحمد مراد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي»، أن نجاح الفيلم لا يقاس فقط بحجم إيراداته، بل بكم تكلفة إنتاجه، وكم حقق من إيرادات، مشيرا إلى أن فيلم الأصليين، لم يتكلف إنتاجه مبالغ كبيرة.





وأوضح أحمد مراد، أن من يقول من أين أتت فكرة أقراص الفيل الأزرق، والبعض الآخر لمح إلى أنه يتناول أقراصًا مخدرة أو هلوسة، قائلًا "أنا مبشربش سجاير حتى، وقرص الفيل الأزرق مجرد خيال كاتب ليس إلا".