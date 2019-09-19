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مرأة

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:20 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
هاجر هانئ
نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام.

خطفت الفنانة فيفى عبده الأنظار بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستان سهرة انيق باللون التركواز وتميز الفستان بقماش الستان المرصع بالحبات اللامعة بالإضافة إلى الأكمام المصنوعة من قماش التول.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فيفى عبده على مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، و تزينت بأقراط كبيرة مع بعض المجوهرات الفخيمة.

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