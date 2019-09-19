بإطلالة تسعينية.. مى كساب تطرح أفيش الطيب والشرس واللعوب

كشفت الفنانة مى كساب عن أفيش دعائي لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب" الذى من المقرر أن يعرض فى أكتوبر المقبل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهرت مى كساب فى الأفيش بإطلالة "تسعيناتي" حيث يشبه بوستر الفيلم الافيشات التى ظهرت فى التسعينيات التى تعتمد على الرسم.





وكانت قررت الشركة المنتجة لفيلم "الطيب والشرس واللعوب" طرحه يوم 2 أكتوبر المقبل، بطولة أحمد فتحى وبيومى فؤاد ومى كساب ومحمد سلام.





من ناحية أخرى يجسد أحمد فتحى في أحداث الفيلم شخصية خلدون وشهرته "الشرس"، ويمتاز بالشهامة والجدعنة والكرم والطيبة لكنه شرس في نفس الوقت.





وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.



