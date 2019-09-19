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يقضي علي الذكورة.. وزارة الصحة تمنع فوار راني و21 دواء لاحتوائهم علي شائبة مادة مسرطنة.. صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:26 ص
فوار راني
فوار راني
مصطفى كرم
اصدرت وزارة الصحة المصرية قرارا بمنع الأدوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين لاحتوائها علي شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفصة  وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والتي افادت احتواء مادة الرانتيدين علي شوائب نيتروزامين المسرطنة.

وبناء على التقرير قررت وزارة الصحة المصرية سحب جميع مستحصرات Recall وزنتاك بكل تركيزاتة لحين التأكد من خلو المستحضرات من الشائبة المسرطنة وفقا لشركة جلاكسو مالكة المستحضر.

كما أمرت بسحب جميع الأدوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين لحين الانتهاء من الاجراءات التي تؤكد سلامة المادة وتشمل 21 نوعا من الدواء وهم "فوار راني - رانيتيدين - رانتيدول - زانتاك - فارو رانتدين - اسيلوك - اسيلايت - رانيتاريجو - الرانتاز - اوسموران - رانتيبلوك - هيستاك - ابيرانت - رانيتاك - نورسيف - مجدين - ابيران - رايتيكيور - جاستبروكت".

وناشدت وزارة الصحة مستخدمي الزانتاك و الرانتيدين بكل اشكالة ابلاغها بكافة الاثارة الجانية من خلال موقع اليقظة الدوائية المصرية.

كما طالبت المرضي مستخدمي الزنتاك والرانتيدين بالتوجه إلى الطبيب الخاص لاخذ البديل.

وكان الدكتور أحمد ابو النصر كشف منذ أيام على صفحته بفيس بوك أن العقارات التي تحتوي علي مادة الرانتيدين تقصي علي الذكورة وتسبب الضعف الجنسي لاحتواء علي شوائب مواد مسرطنة.
يقضي علي الذكورة.. وزارة الصحة تمنع فوار راني و21 دواء لاحتوائهم علي شائبة مادة مسرطنة.. صور
يقضي علي الذكورة.. وزارة الصحة تمنع فوار راني و21 دواء لاحتوائهم علي شائبة مادة مسرطنة.. صور

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