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أخبار العالم

بعد فرز 97% من الأصوات.. جانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:40 ص
جانتس يتقدم بمقعدين
جانتس يتقدم بمقعدين على نتنياهو
سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، أنه بعد فرز 97% من الأصوات، ارتفع حزب "كاحول لافان" بمقعدين عن "الليكود"، وتراجع "يسرائيل بيتينو" بمقعد واحد، وحصدت القائمة المشتركة 13 مقعدا بالكنيست المقعد الثالث عشر، في توزيع مقاعد غير نهائي إلى حين استكمال فرز المغلفات المزدوجة.

وأرتفعت مقاعد "كاحول لافان" إلى 33 مقعدا، بعد فرز 97% من الأصوات، وتراجع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيجدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.

في المقابل، حصل "الليكود" على 31 مقعدا، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد، و"إلى اليمين" 7 مقاعد، و6 مقاعد لـ"العمل – جيشر"، و5 مقاعد لـ"المعسكر الديمقراطي".

بالنتيجة، فإن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصل على ما مجموعه 55 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لمعسكر بيني جانتس.

وتأتي هذه النتائج بعد فرز نحو 180 ألفا من المغلفات المزدوجة، الأمر الذي يشير إلى أن ارتفاع "كاحول لافان" بمقعد إضافي كان على حساب "يسرائيل بيتينو".

كانت عملية فرز المغلفات المزدوجة بدأت في الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل الفائت، ومن المتوقع أن تنشر النتائج النهائية مساء اليوم ويقدر عدد المغلفات المزدوجة بنحو 250 ألفا.

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