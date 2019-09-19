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التموين تنفى حذف المواطنين من منظومة الخبز.. يتصدر نشرة أخبار البلد.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.


وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:


"صدى البلد"
مدبولى يترأس اجتماع المحافظين..ويتفقد مشروعات محافظة بورسعيد اليوم


الأهرام

الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات


الوطن
التموين تنفى حذف المواطنين من منظومة الخبز: مش فى خطتنا


مبتدأ
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