التموين تنفى حذف المواطنين من منظومة الخبز.. يتصدر نشرة أخبار البلد.. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"صدى البلد"
مدبولى يترأس اجتماع المحافظين..ويتفقد مشروعات محافظة بورسعيد اليوم
الأهرام
الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات
الوطن
التموين تنفى حذف المواطنين من منظومة الخبز: مش فى خطتنا
مبتدأ
فرصة أخيرة..التنسيق تسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت
اليوم السابع
مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعى..
السيسى يستقبل حمدوك ويؤكد الدعم الكامل لأمن واستقرار الخرطوم
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"صدى البلد"
مدبولى يترأس اجتماع المحافظين..ويتفقد مشروعات محافظة بورسعيد اليوم
الأهرام
الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات
الوطن
التموين تنفى حذف المواطنين من منظومة الخبز: مش فى خطتنا
مبتدأ
فرصة أخيرة..التنسيق تسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت
اليوم السابع
مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعى..
السيسى يستقبل حمدوك ويؤكد الدعم الكامل لأمن واستقرار الخرطوم