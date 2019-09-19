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تعليم

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب «رابط التقديم»

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
نهلة البشربيني
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب لتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وكذلك المتخلفين عن المراحل السابقة ومستنفدى الرغبات وذلك حتى يوم السبت الساعة الثالثة عصرا.

وكانت قد اعلنت وزارة التعليم العالي، عن تنسيق عدد 775082 طالبا وطالبة من جميع الشهادات للعام الجامعي 2019/2020 موزعين على النحو التالي:

▪عدد طلاب الثانوية العامة: 557308.
▪عدد طلاب الشهادات الفنية: 201927.
▪عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية: 11697.
▪عدد طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية: 4150.

وتم تسليم الجامعات والمعاهد قوائم الطلاب المقبولين من خلال مكتب تنسيق القبول لإنهاء إجراءات قبولهم في العام الجامعي 2019/2020.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لسيد عطا رئيس مكتب التنسيق وكل أعضاء فريق مكتب التنسيق ، الذين أدوا عملهم بحرفية لإتمام مراحل التنسيق بنجاح.

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد هذا العام، وطالبهم بالمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعات للاستفادة من هذه المرحلة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

ويمكن للطلاب تقليل الاغتراب والتحويل عبر هذا الرابط:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/

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