بعد إصابة هيثم شاكر.. 10 معلومات صادمة عن سرطان القولون

أعراض سرطان القولون





ورم يتطور في الأمعاء، يسد ببطء تجويف الأمعاء ويعرقل تدفق محتواها.







هذه التغيرات يمكن أن تؤدي لتغيرات في عادات التغوط مثل الإمساك الذي لم يكن في الماضي، والميل إلى الإسهال، وتغير شكل البراز، وانتفاخ البطن.

بعد تصريح المطرب هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، بإصابته بمرض سرطان القولون، موقع "صدى البلد" يقدم لقرائه معلومات حول أعراض سرطان القولون الصادمة.- انخفاض الوزن بشكل ملحوظ:يلاحظ مريض سرطان القولون انخفاضا شديدا وملحوظا فى الوزن، وفى مدة قصيرة.- انتفاخ مبالغ فيه في البطن والشعور بالألم:يلاحظ انتفاخا شديدا بشكل مبالغ فى البطن والشعور بآلام تفوق التحمل.- دخول الحمام المتكرر:يشعر بالرغبة فى كثرة التردد على الحمام.- القيء المستمر:الشعور بالغثيان والقيء المستمر بشكل مبالغ فيه.- الإسهال أو الإمساك المزمن والمتكرر:اضطراب الجهاز الهضمى.- الدم في البراز:السبب الأكثر شيوعا للنزيف هو البواسير، ولكن لا يجب أن يؤخذ هذا كشيء مفهوم ضمنا وإنما يجب إجراء فحص أكثر شمولا لدى الطبيب.- فقر الدم:الأورام التي تكون في النصف الأيمن من القولون، لا يرى فيها دم، ولكن يمكن أن تكون هناك حالة نقص الدم (فقر الدم) بسبب الدم الخفي، فقر الدم في سن الشيخوخة، قد يشير إلى وجود ورم ينزف في الأمعاء مما يعتبر من أعراض سرطان القولون.- تغييرات في حركات الأمعاء: