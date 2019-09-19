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حوادث

تشكيلات أمنية وخدمات مرورية.. خطة الداخلية لتأمين مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:42 م
استاد برج العرب
استاد برج العرب
مصطفى الرماح
انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من خطها الامنية لتأمبن مباراة السوبر بين النادى الأهلى ونادى الزمالك والمقرر اقامتها غدا الجمعة بستاد برج العرب بالاسكندرية .

قالت مصادر امنية فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان انه سيتم الدفع بتشكيلات الامن المركزى فى محيط الاستاد كما سيتم تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي، إلى جانب نشر قوات لشرطة المرافق لمنع أي إشغالات.

واضاف المصدر انه تم تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص كافة المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول الاستاد، بالإضافة إلى دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

وأكد المصدر أنه تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شىء يهدد الأمن.

وشدد المصدر الى انه لن يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملى تذاكر المباراة.

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