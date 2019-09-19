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محافظات

حملات مستمرة.. المنيا تتصدى لمحاولات تبوير الأراضي بإزالة فورية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:15 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أيمن رياض
تصدّت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا لمحاولة البعض بتوبير الأراضي والبناء عليها بالإزالة الفورية.

وتمكنت مديرية الزراعة من إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 أفدنة و18 قيراطا و13 سهما، خلال عدد من حملات الإزالة على مستوى مراكز المنيا في أسبوع واحد للحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال المهندس عبد العاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 16 حالة بمركز مغاغة بمساحة 12 قيراطا وسهما، و17 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 14 قيراطا و7 أسهم، و و16 حالة بمركز سمالوط بمساحة 12 قيراطا و6 أسهم، و3 حالات بمركز أبوقرقاص بمساحة قيراطين و6 أسهم، و12 حالة بمركز ملوى بمساحة 8 فدان و6 قراريط و11 سهما، و19 حالة بديرمواس على مساحة 17 قيراط و 6 أسهم ، بالإضافة إلى حالتين إصلاح زراعي بمساحة قيراطين.

وأضاف أن هذه الحملات مستمرة و بشكل دوري تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعدٍ في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاء ً للصالح العام و صونا ً لحق الدولة ، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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