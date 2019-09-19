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رياضة

بعدما أقام حفل وفاته.. الموت الرحيم ينهي حياة نجم منتخب هولندا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:13 م
فرناندو ريكسن ورونالدو
فرناندو ريكسن ورونالدو وفيرجسون
محمد السعيد
أعلن نادي زينت بطرسبورج الروسي، وفاة نجمه السابق الهولندي فرناندو ريكسن، بعد صراع مع المرض دام نحو 6 سنوات.

وفي يونيو الماضي قرر فرناندو ريكسن التوقف عن العلاج، لمعاناته من مرض غير قابل للشفاء وهو "العصبون الحركي"، وقام بدعوة جماهيره ومحبيه قبل وفاته عن طريق جهاز للكلام قائلًا: "الأمر أصبح صعبًا جدا بالنسبة لي 28 يونيو ستكون ليلتي الأخيرة، تعالوا واجعلوها ليلة لا تنسى".

ويعد الموت الرحيم أحد الإجراءات التي تستخدم لإنهاء حياة شخص يعاني من أمراض مستعصية.

ولعب فرناندو ريكسن بقميص العديد من الفرق الأوروبية ابرزها سان بطرسبورج الروسي، وألكمار ورينجرز، كما خاض 12 مباراة بقميص منتخب هولندا.

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