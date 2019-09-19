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محافظات

خطة شاملة لتجميل وتطوير شوارع وميادين مدينة العريش

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:39 م
تجميل وتطوير شوارع
تجميل وتطوير شوارع وميادين مدينة العريش
احمد صالح
يتولي مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، حاليا تنفيذ خطة شاملة للتاكيد علي الاستعداد لموسم الشتاء وزراعة الشوارع بالاشجار واعادة الشيء لأصله عقب انتهاء الشركات من اعمال البنية الاساسية بالشوارع.

وأصدر رئيس مدينة العريش العميد ماجد محمد أحمد، قرارا بتكليف الإدارة الهندسية "قسم الإشغالات" باستكمال أعمال غرف تصريف الأمطار قبل موعد حلول موسم الشتاء بمعرفة المقاول، والقيام بعمل حملة مكبرة لفحص تراخيص الأكشاك والإشغالات على مدينة العريش واتخاذ كل الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

كما تم تكليف رؤساء الأحياء، بمراجعة شركات الحفر وإعادة الشيء لأصله بعد الحفر خاصة مشروع شبكة مياه العريش وشبكة الغاز الطبيعي وكذلك مشروع الصرف الصحي في بعض أحياء العاصمة ، وإبلاغ الإدارة الهندسية لعمل محاضر وغرامات على شركات المقاولات والتي لا تلتزم بشروط التعاقدات .

وكلف رئيس مجلس مدينة العريش ، بحل مشكلة أهالي جسر الوادي الغربي الخاصة بالصرف الصحي بالموقف الجديد، وإنهاء الأعمال وعودة الموقف إلى طبيعته.

كما كلف رئيس مدينة العريش، قسم الحدائق بالمجلس أعمال تجهيز للأشجار لزراعتها في مختلف الاماكن بأحياء العاصمة العريش، مؤكدا أنه تم تحديد عدد من المناطق وعدد من المدارس ومحيط إدارة تحسين البيئة ووسط المدينة وأمام جامعة سيناء ومحيط مسجد الغفار بالمساعيد، وحديقة الخلفاء الراشدين حتى مكتب السياحة على ساحل البحر وحى ال ايوب لزراعة الاشجار.

وأشار رئيس المدينة ، الي أنه سبق تنفيذ والانتهاء من تركيب كشافات ليد جديدة على مدخل العريش الغربى تحت إدارة قسم الإنارة، ورفع كفاءة الطريق ورفع الرمال من على جانبى الطريق، وتهذيب النخيل والأشجار فى إطار الاهتمام بخدمات التجميل على مدخل مدينة العريش الغربى، وتطوير ميدان القاهرة وسط المدينة ورسم مخطط للبدء فى تطوير ميدان الساعة أحد أهم ميادين مدينة العريش.
خطة شاملة لتجميل وتطوير شوارع وميادين مدينة العريش
خطة شاملة لتجميل وتطوير شوارع وميادين مدينة العريش
خطة شاملة لتجميل وتطوير شوارع وميادين مدينة العريش

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