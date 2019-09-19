ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نيابات جديدة... تعرف على أول قرارات النائب العام الجديد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:23 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد
محمد عبدالله
أصدر اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام أولى قراراته في إطار إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها، إذ أصدر قرارات بإنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها نيابات حلوان، التبين، 15 مايو الجزئية، وفصل نیابتي البساتين، دار السلام الجزئية عن نيابة جنوب القاهرة الكلية وضمهما إلى نيابة حلوان الكلية، وضم نیابتي مدينة نصر أول وثان الجزئية إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية.

وكذلك ضم نيابة سيدي جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، ونيابة مركز إمبابة الجزئية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، ونيابتي العمرانية والعياط الجزئية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، وفصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية وضمها لنيابة شرق القاهرة الكلية.

كما أصدر قرارات بإنشاء نيابة المنتزه الكلية على أن تتبعها نيابات قسم أول وثان وثالث المنتزه الجزئية، وفصل نيابة الرمل الجزئية عن نيابة شرق الإسكندرية الكلية وضمها النيابة المنتزه الكلية.

وكذلك إنشاء نيابة الدخيلة الكلية وتتبعها نيابات الدخيلة وقسم أول وثان العامرية الجزئية وفصل نيابة برج العرب الجزئية عن نيابة غرب الإسكندرية الكلية وضمها لنيابة الدخيلة الكلية.

وتضمنت تلك القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات ومنازعات.

كذلك نقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام بدلا من إدارة النيابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسلحة وذخيرة ومخدرات.. النيابة تعاين مسرح مصرع تاجري مخدرات بجبل الصف..صور

بعد مصرع تاجري مخدرات بجبل الصف.. إرسال أسلحة القوات والمتهمين للأدلة الجنائية

استدعى هشام جنينة وحقق في تفجير البطرسية.. 15 معلومة عن المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجديد

ترشيحاتنا

وداعا رامبو .. سلفستر ستالون يتألق في العرض الخاص لفيلمه Rambo: Last Blood

حقيقة تعاقد نجم الزمالك مع المقاولون العرب

فايلر يجهز لاعبي الأهلي لمواجهة السوبر أمام الزمالك بهذه الطريقة

حذاء غريب الشكل.. بوسي شلبي تحدث ضجة في فعاليات الجونة السينمائي

طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن دواء الزنتاك المتداول

هجوم مفاجئ.. شاهد اقتحام سيارة مجهولة برج ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ناهد السباعى لـ رانيا يوسف وغادة عادل.. فساتين أثارت الجدل فى مهرجان الجونة

شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي

وداعا رامبو .. سلفستر ستالون يتألق في العرض الخاص لفيلمه Rambo: Last Blood