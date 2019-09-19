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تعليم

اخبار التعليم .. التعليم العالي تحدد موعد الدراسة في الجامعات.. وأبرز المحظورات داخل الحرم الجامعي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:19 م
صدى البلد
قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الخميس، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم :

قبل بدء توزيعه في نوفمبر .. 10 معلومات عن تابلت أولى ثانوي


انتهاء تطوير قسم الجراحة وأمراض القلب بمستشفى أبو الريش


لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب «رابط التقديم»

للمرة الثانية .. تعليم الوادي الجديد تقرر تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي

بدء الدراسة بشكل مرحلي بجامعتي العلمين والمنصورة الجديدة .. سبتمبر 2020

التعليم العالي تحدد موعد الدراسة في الجامعات

خطوة بخطوة.. تعلم كيفية تحميل كتاب الباقة من موقع بنك المعرفة المصري

الفيزون وأغاني المهرجانات.. ما هي المحظورات داخل الحرم الجامعي

الأزهر لـ مديري الإدارات: حصة القرآن في أول اليوم الدراسي وسد العجز في المحفظين

ناقشه على جمعة.. باحث شيشاني يحصل على درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر

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