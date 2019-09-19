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تعليم

انتهاء تطوير قسم الجراحة وأمراض القلب بمستشفى أبو الريش

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار العمل بمشروعات تطوير مستشفى "أبو الريش الياباني" للأطفال، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث (وحدة إمراض القلب)، ويشملان قسم الجراحة العامة بقدرة استيعابية 23 سريرًا، وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تسليم الموقع للبدء في المرحلة الثانية للمشروع، والتي تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامي من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، ضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين الرعاية الطبية المُقدمة بها وخدمات الطوارئ، لافتًا إلى أنه تم إجراء تطوير للوحدات الموجودة، وتم التأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالمستشفيات الجامعية، فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم وتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

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