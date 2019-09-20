مشاركة 400 لاعب .. الأقصر تستضيف بطولة الترايثلون أكتوبر المقبل

تستعد محافظة الأقصر لاستضافة بطولة الاتحاد الثلاثى للترايثلون والمقرر أقامتها يوم الحادي عشر من أكتوبر المقبل بمشاركة 400 لاعب ولاعبة مختلفى الجنسيات.



وعقد على اثر ذلك اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر أجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للتنسيق والاستعداد للبطولة بحضور كل من مديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة والمرور والحماية المدنية والمرافق والأثار .



وتناول الاجتماع تحديد المسارات المخصصة لسباقات الجري والدراجات والمسافات المخصصة لكل سباق وفقًا للدراسات الفنية والأمنية من الجهات المنوطة ، وكذلك تم مناقشة سبل تأمين السباق وتوفير 3 سيارات أسعاف تغطى بداية ونهاية ووسط مسار السباق وكذلك سيارة إطفاء مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الأقصر العام حيث أنها الأقرب لمسار السباق .

وكذلك شدد على ضرورة أنهاء أعمال صيانة الطريق وتهيئته وفقًا لمعايير واشتراطات إقامة السباق لضمان أمان اللاعبين من خلال التنسيق ما بين مديرية الطرق والمرور .



ومن الجدير بالذكر ان بطولة الترايثلون ستقام في الأقصر للعام الرابع على التوالى وتتضمن ثلاثة سباقات وهى مسابقات الجرى والدراجات لمسافة 5 كيلومترات، ثم الجري لمسافة 20 كيلو مترا، ثم ركوب الدراجات لمسافة 2.5 كيلو متر، ثم الجري مرة أخرى .

