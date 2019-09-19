من المطبخ السعودي.. طريقة عمل مقلقل لحم وكبدة

تعتبر أكلة مقلقل لحم وكبدة من أشهر الأكلات بالمطبخ السعودي، وتقدم بشكل خاص في الأعياد وخاصة عيد الأضحى، لأنها تعتمد على اللحم والكبدة، لذا فهي صحية مفيدة لانها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات المفيدة للجسم ، ويمكنك تعلم طريقة عمل مقلقل لحم وكبدة بخطوات سهلة وبسيطة.



مكونات مقلقل لحم و كبدة :

نصف كيلو لحم

نصف كيلو كبدة

2 ثمرة طماطم

2 بصلة

3 فصوص ثوم

ملح و فلفل اسود

مكعب مرقة

3 ملاعق زيت نباتي

بهارات لحم



طريقة عمل مقلقل لحم وكبدة :

قطعي اللحم مكعبات، وكذلك الكبدة مكعبات صغيرة واغسليها جيدًا وافرمي البصل وقطعي الطماطم مكعبات.



ضعي الزيت على النار وأضيفي مكعبات اللحم وقلبيها جيدًا حتى يتبخر الماء منها وتصبح نصف تسوية ثم أضيفي البصل المفروم مع الكبدة وشوحي الخليط معًا ثم أضيفي الطماطم و الثوم ومكعب المرقة ثم البهارات و الملح و الفلفل الأسود.



استمري في تقليب المكونات ثم اتركيها تنضج على نار هادئة ثم ارفعيها عن النار وقدميها مع السلطة والأرز الأبيض.



فوائد أكلة مقلقل لحم و كبدة :

- الكبدة تحتوي على فيتامين ب12

- الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الجديد وفيتامين أ

- تناول الكبدة مع اللحم يعمل على علاج فقر الدم " الأنيميا"

- الكبدة مع اللحم تقوي الجهاز المناعي

- الكبدة تحتوي على البيتاكاروتينات، والليكوبين، والريتينول وهي مواد مفيدة للنظر

- اللحم و الكبدة يقويان أنسجة الجسم، بالإضافة إلى فوائدهما للبشرة والشعر والأظافر

- الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الفسفور المفيد للعظام