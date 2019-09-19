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رياضة

السوشيال ميديا تشتعل.. كيف هزم حسام البدرى الأهلى والزمالك ومهرجان الجونة؟

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:10 م
حسام البدرى مدرب
حسام البدرى مدرب منتخب مصر
عمرو الحلوانى
استحوذ حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على اهتمام الجميع خلال الساعات الماضية بعد تعيينه من قبل اتحاد الكرة لقيادة الفراعنة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته بعد توديع منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 .

واستحوذ خبر تعيين حسام البدرى على كافة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" ما بين مؤيد ومعارض وبات الموضوع الأهم ونجح فى التفوق على أحداث مباراة الأهلى والزمالك غدا " الجمعة " فى نهائى السوبر، كما نجح فى التغلب على مهرجان الجونة الفنى الدولى المقام فى الوقت الحالى.

وكلف اتحاد الكرة حسام البدرى، بتشكيل جهازه المعاون له فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة فى تشكيل جهاز فنى متكامل قوى يقود الفراعنة إلى النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.

وتشير كافة التوقعات والمؤشرات إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تقترب من الجهاز المعاون لحسام البدرى فى المنتخب الوطنى، ويأتى على رأس هذه الأسماء أحمد أيوب المدرب العام معه فى الأهلى وكذلك الحال بالنسبة لسيد معوض المدرب المساعد الدائم معه، وكذلك الحال بالنسبة لطارق سليمان مدرب حراس المرمى رغم وجود قناعات كاملة من قبلة لجنة اتحاد الكرة بتعيين أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك فى هذا المنصب.

ويعد أحمد حسن أبرز الأسماء المرشحة لتولى منصب مدير المنتخب فى جهاز حسام البدرى، ومعه أيضا هادى خشبة.

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