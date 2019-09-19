بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ حفل افتتاح مهرجان الجونة..صور

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.



ظهرت الفنانة رانيا يوسف،بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الامام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالاناقة ولونه الهادئ "الاوكسديه"،ونالت اعجاب متابعيها وجمهورها.



يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري



